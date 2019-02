Si è svolto Domenica 10 Febbraio 2019 il tradizionale Pranzo Sociale della Società Ciclistica Cesano Maderno presso il Ristorante A Cà del Zep di Cogliate.

Con la regia del General Manager Pier Enrico Camisasca, del Presidente Giuseppe Fontana affiancati al vice presidente Gigi Molteni, il team manager Luigino Pellizzer, il segretario Luciano Panu, i consiglieri e lo staff tecnico è stata allestita un’autentica festa dello Sport dedicata alle atlete del “Torrazzo”.

Una giornata intensa per la Società Ciclistica Cesano Maderno

Shooting fotografico d’effetto diretto dal fotografo Fabiano Ghilardi la mattina, presso il Parco Borromeo di Cesano Maderno per presentare ufficialmente la nuova divisa progettata da Dama Italian Sportswear, poi proseguito presso l’azienda SAIV di Gianluca Camisasca da quest’anno main sponsor della compagine cesanese unitamente all’azienda ARIENTI autotrasporti Desio di Arienti Riccardo.

E poi la cena solidale

Cambio d’abito e via al ristorante per dare inizio alla festa con i circa 140 invitati tra amici, sponsor e graditi ospiti tra cui il Consigliere Regionale Alfredo Zini, il Presidente Provinciale di Monza e Brianza Marino Valtorta e il titolare dell’azienda di biciclette KUOTA Maurizio Canzi.

La presentazione della squadra

Con la conduzione di Luca Galimberti si è svolta la presentazione delle dieci ragazze che vestiranno i colori cesanesi nella prossima stagione agonistica:

Per le donne esordienti la riconferma di Valeria Viola affiancata a Giorgia Giangrande al suo esordio in categoria, alle quali si aggregano due nuovi ingressi: Martina Bellardi dal G.S.Cicli Fiorin e Camilla Locatelli dalla Valcar PBM, entrambe classe 2005.

Più corposo il gruppo delle allieve che vede 6 ragazze schierate con le riconfermate Valentina Basilico e Maya Vallarin affiancate da Francesca Riva, Serena Torres e Valentyna Vynogradova al loro primo anno in categoria, alle quali si aggrega Rebecca Locatelli anche lei new entry dalla Valcar PBM, classe 2003.

I direttori e lo staff

Le ragazze saranno anche quest’anno sotto la guida esperta dei direttori sportivi Stefano Ronchi e Guido Roncolato che si dicono molto soddisfatti del gruppo formatosi nelle scorse settimane, affiancati dallo staff tecnico composto da Agostino Rigamonti, Irene Ronchi, Silvia Valtorta, Sharon Rigamonti, Luigi Picazio, Enrico Mariani e Deborah Rigamonti.

Durante la cerimonia è stata riconfermata anche la 16ª edizione della classica di casa, la Cesano Maderno – Madonna del Ghisallo che si svolgerà il prossimo 29 Settembre, e con essa sono state presentate anche le quattro maglie delle vincitrici.

Per finire la giornata una emozionante sorpresa per le ragazze del “torrazzo”, che hanno ricevuto auguri speciali via web dagli ex atleti cesanesi Barbara Guarischi, Martina Alzini e Marco Aurelio Fontana.

La prima gara della squadra è in programma il prossimo 31 marzo a Macherio.