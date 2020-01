Un allenamento speciale per ricordare Kobe Bryant. Lo staff del Basket Sovico ieri sera ha tenuto un allenamento unico con Promozione e Under 20, tutti con la maglia dei Lakers.

Un allenamento speciale per ricordare Kobe Bryant

Si sono ritrovati tutti assieme, uniti dalla passione per il basket e per uno dei suoi campioni più grandi, Kobe Bryant, scomparso pochi giorni fa, insieme alla figlia, in un drammatico incidente in elicottero.

Nel loro piccolo anche la squadra di basket brianzola ha deciso, dopo aver osservato un minuto di silenzio lo scorso 27 gennaio, giorno dell’incidente, di programmare un allenamento unico che ha coinvolto gli atleti della Promozione e quelli dell’Under 20.

“Questa sera allenamento insieme per i nostri ragazzi della Promozione e dell’Under 20!

Abbiamo deciso così, nel nostro piccolo, di omaggiare un grande uomo, un padre e una leggenda del basket!! Grazie di tutto Kobe Bryant”

Questo il messaggio comparso nella tarda serata di martedì sulla pagina Facebook dell squadra di Sovico che ha anche omaggiato il campione indossando la maglia dei Lakers, la squadra americana in cui Kobe giocava con il numero 24.