Verano, 1° Trofeo Cuore della Brianza con i volontari della Protezione civile.

L’evento

Verano, 1° Trofeo Cuore della Brianza. I volontari della Protezione civile di Verano, patrocinati dal Comune, hanno organizzato per sabato 15 giugno una giornata di festa fatta di sport e divertimento, ma anche con uno scopo benefico.

Si comincerà al pomeriggio con l’estrazione dei gironi e l’inizio del torneo under 10. Alle 18.30 poi, la sfida tra i giornalisti di TeleLombardia contro la squadra della Protezione civile. Tutta l’iniziativa servirà a raccogliere fondi per allestire il nuovo mezzo di emergenza dei volontari. L’evento si terrà al centro sportivo Casati e l’ingresso sarà ad offerta libera da 5 euro. Durante la giornata sarà inoltre attivo il servizio bar e ristorazione.

Per avere maggiori dettagli sul torneo ed iscrizioni è possibile contattare pcv.verano@libero.it