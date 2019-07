Carabinieri intervengono a Meda per una lite tra zio e nipote, ma trovano la droga. Deferito in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente un ventenne residente in città, A.L., nullafacente.

I militari lunedì nel tardo pomeriggio sono intervenuti in via Dei Cipressi per un diverbio scoppiato tra il giovane e lo zio, in seguito ad una chiamata arrivata alla centrale. Quando gli uomini dell’Arma sono arrivati in posto, però, in realtà gli animi si erano placati. I carabinieri hanno comunque proceduto con l’identificazione dei due. Nell’abitazione del ventenne hanno trovato tre piantine di canapa indiana rispettivamente di 25, 35 e 37 centimetri. Di conseguenza hanno proceduto con la denuncia.