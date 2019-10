Due interventi di soccorso nelle ultime ore in Brianza. Un 56enne ferito in un incidente stradale ad Agrate e un 32enne soccorso per un’aggressione a Desio.

Incidente stradale e aggressione

Due interventi di soccorso nella notte appena trascorsa in Brianza. Il personale del 118 è intervenuto alle 5 in via Grandi a Desio a seguito di un’aggressione, in cui è rimasto ferito in modo lieve, un uomo di 32 anni.

Sul posto sono intervenuti i volontari di Seregno e i Carabinieri della compagnia di Desio, impegnati nella ricostruzione di quanto accaduto. Il 32enne è stato visitato sul posto e poi trasportato in codice verde all’ospedale cittadino.

Intorno alle 5.18 invece il personale di soccorso si è portato in via Ferrario ad Agrate a seguito di un incidente che ha visto coinvolte un’auto e una moto. La dinamica è ancora tutta da chiarire. Di certo un 56enne è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri.