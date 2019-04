A Desio un 25 aprile di memoria e impegno. Ecco il programma delle iniziative in calendario per la giornata di giovedì.

Diverse iniziative in programma a Desio per la giornata del 25 aprile. Una giornata “patrimonio di tutti” secondo il sindaco Roberto Corti.

“L’Amministrazione comunale anche quest’anno è con ANPI per un 25 aprile di impegno su i diritti umani e sociali, per la convivenza civile e per la piena attuazione della Costituzione . La Liberazione deve essere patrimonio di tutti e mi sento di stigmatizzare chi oggi ne fa una questione di appartenenza politica” – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale.

Le iniziative in programma

Questo il programma delle iniziative proposte dall’Amministrazione Comunale:

Mercoledì 24 aprile ore 21 Villa Tittoni Via Lampugnani, 66 Venti5 d’Aprile Musica per la Festa della Liberazione con il gruppo Baraban Ingresso libero

Villa Tittoni Via Lampugnani, 66 Venti5 d’Aprile Musica per la Festa della Liberazione con il gruppo Baraban Ingresso libero Giovedì 25 aprile invece le celebrazioni inizieranno alle 9 con il ritrovo dei partecipanti in Piazza Giovanni Paolo II (Piazzale Municipio). Seguirà alle 9.30 la Santa Messa alla Cappella dei Caduti e poi alle 10.15 il corteo e la sfilata lungo le vie Rimembranze, Diaz, G. Boccaccio, Parco della Resistenza con deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti per la Libertà. Il corteo proseguirà lungo via F.lli Cervi, Corso Italia, Piazza Conciliazione, via Pio XI, Piazza Cavour, via San Pietro, via Lombardia.

Alle ore 11.15, presso la sede dell’A.N.P.I. inizieranno ci saranno gli interventi del sindaco di Desio Roberto Corti,, Giuseppe Cattaneo – Presidente Intesa, Oriano Tagliabue – Presidente ANPI Desio, Edoardo Geradini – Presidente Onorario ANPI Desio.

Alla manifestazione sarà presente anche il Corpo Musicale Pio XI Città di Desio. In caso di pioggia la manifestazione avrà luogo in Sala Pertini, presso il Municipio Via Gramsci. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il tricolore

Le celebrazioni si chiuderanno alle 17 con il Concerto del coro A.N.A. Nikolajewka, in Sala Levi. Ingresso libero.