A Limbiate tre giorni di festa con Palio e La fattoria in piazza con te. Da domani, venerdì 21 settembre, a domenica, tantissime iniziative per le vie del centro organizzate dall’associazione Amiamo Limbiate

A Limbiate tre giorni di festa

Programma sempre più ricco per “La fattoria in piazza con te”, la manifestazione organizzata dall’associazione Amiamo Limbiate giunta ormai alla sesta edizione. Si comincia domani sera, venerdì, con l’apertura degli stand di street food e balli popolari in piazza Tobagi, battesimo della sella e giro in carrozza.

Gli eventi di sabato

Sabato nell’area sterrata di via Casati per l’intera giornata dimostrazioni di equitazione, giochi da tavolo con Risiko Club. In piazza Solari e al Sagrato esposizione e sfilata di abiti da sposa dagli anni ’50 a oggi. Accompagnamento musicale delle piccola pianista Camilla Ragno con il suo fratellino Nicolò. In serata torneo di Risiko

Domenica mattina cerimonia di apertura

Domenica mattina marcia a 6 zampe che si snoderà per le vie cittadine. In piazza Tobagi cerimonia di apertura con la partecipazione delle autorità cittadine, esposizione di mezzi agricoli, mercatini e prodotti tipici, fattoria, falconieri, sculture in legno con la motosega. E ancora spettacoli equestri, balli country

Le sfide del palio

Sempre domenica alle 15,15 in piazza Solari seconda edizione del Palio di Limbiate. Dopo il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine, inizierà la sfida con corsa con le balle di fieno, palo della cuccagna, taglio del tronco, traino del trattore. Per le vie del centro lavori e gesti della cultura contadina e lombarda, esposizione di auto e moto, mostra fotografica e di bonsai, attrazioni per i bambini, esibizioni di danza. In chiusa finalissima del torneo di risiko