Silent disco e omaggio a Faber a Seregno. Nel fine settimana doppio appuntamento musicale. Ecco il programma.

A Seregno arriva il weekend della Silent Disco

Doppio appuntamento musicale questo fine settimana a Seregno, nell’ambito della rassegna SEREgno D’estate. Gli eventi in piazza Risorgimento nelle serate del 20 e 21 luglio.

In particolare sabato 21 luglio, Seregno diventerà Silent City. Sarà Una serata dedicata ai più giovani, coloratissima e freschissima per ballare in silenzio. Direttamente da Parco Tittoni, una

specialissima serata in cui il Nasty Party, ritrovo di riferimento degli universitari brianzoli, si

trasferisce in centro a Seregno di sabato sera. Mille cuffie pronte per la più grande Silent Nasty che Seregno abbia mai ospitato (le cuffie saranno noleggiate al prezzo di 5 euro, l’accesso alla piazza sarà comunque libero).

Dalle 22 fino all’una di notte musica solo in cuffia

La serata partirà alle 19.30 per concludersi all’1 di notte. Fino alle 21 verrà diffusa musica

italiana, scelta tra il meglio del repertorio contemporaneo. Alle 21 parte la Silent, con tre canali distinti con altrettanti Dj (Divi per Nasty Party, Dottor Dama per Disco Anni 80 e 90 e La Presa Bene per Arci Tambourine). Fino alle 22, un canale verrà diffuso anche via altoparlanti. Dalle 22 e fino all’1 la musica sarà diffusa solo tramite cuffie.

Tributo a Fabrizio De Andrè

Domenica 21 luglio, sempre in piazza Risorgimento, sarà proposta una serata tributo per

Fabrizio De Andrè, nel ventennale della scomparsa del cantautore genovese. Anche per questo

evento, l’ingresso sarà libero.

La voce di Teo Manzo accompagnerà gli spettatori in un percorso intimo e viscerale, che ripercorrerà i grandi successi di De Andrè.

Teo Manzo è nato a Milano 31 anni fa. Nel 2011 ha fondato la band La linea del pane, con

la quale ha pubblicato l’album “Utopia di un’autopsia” (QB Music, 2013) in qualità di cantante e

chitarrista. Successivamente ha lavorato alla pubblicazione de “Le Piromani”; (Libellula, 2015), un concept album di sedici brani, nonché suo primo disco da solista. “Le Piromani”ha ricevuto

numerosi riconoscimenti, tra cui la candidatura come miglior opera prima alle Targhe Tenco 2016.

La storia contenuta nel disco è diventata, per mano di Paolo Castaldi, un graphic novel intitolato

“Allen Meyer” (BeccoGiallo 2017). Nel dicembre 2016, all’Auditorium di Roma, gli viene conferito il Premio Fabrizio De André per la Poesia.