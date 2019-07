A Triuggio sfilano bellezze per Miss Italia, tra queste anche due giovani caratesi. Da non perdere l’evento in programma questa sera (sabato 6 luglio) all’interno della rassegna Triuggio d’Estate.

Sfilano bellezze per Miss Italia

Il campo sportivo di via Kennedy ospiterà Miss Rocchetta Lombardia by Miss Italia. Si tratta di un titolo regionale e la prima classificata sarà ammessa alla fase nazionale di Miss Italia 2019. Per le aspiranti miss il programma prevede sfilate con svariati look, un gran ballo in bikini e un saggio di bravura. Molto quotata la bionda Benedetta Armellin, 20 anni, di Carate Brianza. Ha vinto nella selezione del Golf Club La Rossera di Chiuduno (Bergamo). Benedetta studia lingue straniere all’Università Cattolica e ha già lavorato in televisione ad Antenna 3 e su Mediaset. Sempre di Carate Brianza c’è anche Alessia Ambrosio.

Verrà assegnato anche il titolo di Miss Triuggio

Il numero di miss in gara questa sera a Triuggio si avvicinerà a quota 50. Oltre al titolo Miss Rocchetta, con almeno 25 ragazze in gara, verrà assegnato anche quello di Miss Triuggio. Le prime tre di Miss Triuggio dalla prossima settimana potranno gareggiare nelle regionali. Nel 2018 il titolo regionale Rocchetta venne vinto dalla bergamasca Emma Reina, che a Triuggio sfilerà come madrina.

