Gli alunni della primaria “Gavazzi” di Desio ottengono un prestigioso riconoscimento nazionale. Venerdì una delegazione della scuola elementare di via Diaz si è recata nel capoluogo campano per partecipare alla cerimonia di premiazione del concorso “Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia”.

In gara c’erano 1.140 scuole da tutta Italia: premiate le prime 11

Si tratta di un concorso promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Fondazione Napoli Novantanove. In gara 1.140 scuole di tutto lo Stivale. Tra tutti i lavori arrivati, sono stati scelti 11 premiati, tra cui quello dei bambini desiani che hanno partecipato adottando il monumento al Milite Ignoto che c’è nell’atrio della primaria. Il video dal titolo “L’Appello” dedicato alla leva dei Ragazzi del ’99 impegnati nella Grande Guerra ha conquistato la giuria che ha conferito alla scuola la Medaglia d’oro.

“Grande soddisfazione, importante recuperare la storia locale”

“La soddisfazione per aver vinto il premio è grande – ha commentato l’insegnate Alessandra Lavezzari, referente del progetto – Ma fa ancor più piacere vedere che tante scuole fanno lo stesso percorso e credono nel valore della storia, in particolare locale, con recupero delle radici, senza le quali non c’è futuro”.