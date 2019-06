Gli sposi di Briosco hanno rinnovato il loro “sì” sull’altare. Sabato scorso, nella chiesa parrocchiale di Fornaci, la messa celebrata dal parroco, don Pierangelo Motta, è stata dedicata agli anniversari di matrimonio.

Amore protagonista a Fornaci

Ventitrè le coppie protagoniste: da quelle convolate a nozze dieci anni fa fino ai “veterani”, uniti da mezzo secolo. Per loro, un pensiero speciale da parte della Comunità pastorale San Vittore: una rosa rossa per le signore, una pergamena e un regalo per tutti i festeggiati. (Foto Andrea Nobile)