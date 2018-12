Asilo di Varedo: in visita l’assessore regionale Piani “Nessun calo di iscrizioni”. Il responsabile per le Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità della Regione oggi in Brianza. Tappe anche a Monza e a Vimercate.

L’assessore Piani in visita in Brianza

L’assessore regionale Silvia Piani oggi ha fatto tappa in Brianza, più precisamente a Vimercate, Monza, Desio e Varedo.

Il programma dell’assessore è iniziato dal Liceo linguistico Ezio Vanoni di Vimercate (vincitore di bando di finanziamento regionale sulle pari opportunità), dove ha preso parte ad un incontro con le classi coinvolte nell’iniziativa e la visita allo spazio di coworking. Nello stesso Istituto si è tenuta poi la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Roles in progress. (Tras)formare ruoli e contesti per la parità’, cofinanziato da Regione Lombardia.

La visita dell’assessore è proseguita a Monza, con un incontro nella redazione del nostro Giornale.

Poi a Desio e all’asilo di Varedo

Nel pomeriggio il tour è proseguito con la visita al Centro antiviolenza White Matilda di Desio (il primo aperto in Italia).

A Varedo

Infine l’assessore ha fatto visita all’asilo di Varedo.

L’asilo di via Donizzetti teatro, purtroppo, di un grave episodio di cronaca nei mesi scorsi. Quando una delle maestre venne arrestata per maltrattamenti nei confronti dei bambini di una classe del plesso.

L’intervista

La Piani si è detta soddisfatta della visita. Ha fatto tappa prima alla scuola dell’infanzia poi al nido in compagnia del Sindaco e di due assessori e proprio qui siamo riusciti ad intercettarla per una breve intervista video dove ha ricordato la sua soddisfazione anche per il via libera, dei giorni scorsi, in Consiglio Regionale alla legge per incentivare l’installazione di telecamere all’interno degli asili nido della Lombardia. QUI LA NOTIZIA

Ecco l’intervista