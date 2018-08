Asilo nido a Desio: termine dei lavori il 28 di agosto. Operai all’opera dal 4 giugno per gli adeguamenti sulla sicurezza. Per una spesa complessiva di 190mila euro.

Asilo nido a Desio: termine dei lavori il 28 di agosto

Finiranno entro il 28 agosto i lavori all’interno dell’asilo nido di Desio di via Adamello. Costato 190 mila euro l’intervento prevede una nuova linea antincendio, la sostituzione del linoleum, nuovi controsoffitti e nuove lampade, sia al piano terra sia a quello seminterrato, dove ci sono i locali destinati a deposito e lavanderia, e sulla centrale termica.

Messa in sicurezza

Sono iniziati lo scorso 4 giugno i lavori in materia di sicurezza antincendio. Gli interventi sono previsti sia al piano terreno, dove si svolgono le attività dell’asilo, sia al piano interrato, dove ci sono i locali destinati a deposito e lavanderia, e sulla centrale termica.

Prevenzione, oltre l’emergenza

“Abbiamo scelto la strada della prevenzione superando la logica delle emergenze in un settore chiave come quello dell’edilizia scolastica – ha dichiarato nei giorni scorsi l’assessore ai Lavori pubblici, Emanuela Rocco. L’investimento ha permesso di partire con interventi attesi da docenti e famiglie e, alla fine dei lavori, consegneremo ai piccoli alunni un asilo sicuro e più bello”.

Tutti gli interventi

In arrivo porte tagliafuoco, nuovi rivestimenti in ceramica, nuove lampade, nuovo impianto di rilevazione fumi e di sgancio della tensione elettrica, tinteggiature di tutte le superfici (piano interrato). E ancora nuove valvole di intercettazione e rilevazione gas, interruttore di sgancio della tensione elettrica, rimozione pavimentazione in porfido e nuova pavimentazione in cemento. E a seguire verrà installato un nuovo cancello di accesso alla centrale termica, tinteggiate tutte le superfici; verranno anche posati nuovi controsoffitti nelle quattro aule, e nuove pavimentazioni in linoleum. Interventi anche all’impianto di allarme e cartelli per le uscite di sicurezza.

Cantiere chiuso entro fine agosto

I lavori, affidati alla ditta «Ergotecnic S.r.l.» di Pessano con Bornago, si concluderanno entro il 28 agosto.