La festa con i ragazzi dell’Associazione Stefania di Lissone proseguirà anche il prossimo weekend a Lentate sul Seveso. Tanto divertimento, buon cibo e, soprattutto, solidarietà.

Associazione Stefania: trasferta a Lentate

I ragazzi dell’Associazione lissonese, infatti, partecipano al Pizza Festival della Lombardia organizzato in viale Italia a Camnago di Lentate.

I giovani, ogni sera dalle 19, vi aspettano con tanta musica dal vivo, area bambini, mercatini e tanto divertimento. La kermesse, che si concluderà domenica, è patrocinata dal Comune di Lentate.

Un’estate da vivere

Insieme ai volontari, i ragazzi dell’Associazione sono rientrati qualche giorno fa da una meravigliosa vacanza all’Isola d’Elba, in Toscana. Il viaggio è stato l’occasione per ricaricare le batterie dopo l’Open Festival che si è tenuto in piazza 4 Novembre a Lissone.

