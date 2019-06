Estate di novità in Avis Seregno. Venerdì ufficializzato il cambio di presidenza per le dimissioni di Roberto Tognacca, gli subentra Tina Tilelli.

Novità alla presidenza Avis

Novità nella sezione locale dell’Associazione volontari italiani del sangue. Venerdì l’avvicendamento alla presidenza. Dopo le dimissioni di Roberto Tognacca è stata nominata Tina Tilelli. “Ultimamente Roberto Tognacca parlava spesso di dimissioni, lo vedevamo molto stanco anche per i numerosi impegni con Avis a livello nazionale” ha commentato la neo presidente.

E’ il quarto presidente della storia

Tina Tilelli già ricopriva l’incarico di vice presidente vicario dell’associazione locale dei donatori di sangue. Diventa così la quarta presidente della storia del sodalizio seregnese dopo Angelo Biella, appunto Roberto Tognacca e Paolo Minotti.

L’entusiasmo del Consiglio

Rinnovate, almeno in parte, anche le cariche del Consiglio direttivo. “Abbiamo molta voglia di fare, c’è entusiasmo in Consiglio per questa nuova esperienza” le parole della neo presidente. Roberto Tognacca ha confermato che rimarrà in Avis in qualità di consigliere nazionale. “Ho lasciato l’impegno più pesante, la presidenza a Seregno, ma continuerò nell’associazione”. Il sodalizio di Seregno è molto attivo, leggi qui.