Avis Lentate in festa: ieri sera, in un noto ristorante lazzatese, il sodalizio si è riunito per un piacevole momento conviviale e per premiare i donatori campioni di generosità.

Avis Lentate in festa

In tanti hanno partecipato alla tradizionale cena sociale organizzata dall’associazione: un’occasione per fare il punto su quanto stato fatto e per annunciare i progetti futuri, oltre che per consegnare le benemerenze agli avisini che hanno raggiunto certi traguardi. Una grande soddisfazione per la presidente Elsa Oggioni e per tutto il direttivo, che hanno ringraziato chi con un semplice gesto aiuta a salvare delle vite.

Consegnate le benemerenze

Tante le benemerenze consegnate. Tra i premiati anche l’assessore Roberto Corneo, che ha ricevuto un distintivo con rubino per le 75 donazioni effettuate. Presenti anche gli assessori Matteo Turconi, Paola Bencini e Marco Boffi, i quali hanno anticipato che l’Amministrazione ha intenzione di organizzare un evento di grande rilevanza sociale coinvolgendo alcune associazioni, tra cui, ovviamente, l’Avis.

