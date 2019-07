Bagno 76 ci fa ballare a Triuggio grazie alla serata Radio GoGo.

Alla penultima sera di Triuggio d’Estate, il gruppo musicale Bagno76 ci farà ballare e viaggiare nel tempo con la più bella musica dance e italiana di sempre. Quest’anno lo staff si è rinnovato con la collaborazione di tre nuove showgirl professioniste, ballerine di personaggi famosi e televisione. L’appuntamento è per questa sera, sabato 13 luglio, a partire dalle 21.45, alla festa Triuggio d’Estate, organizzata dal gruppo Let’s Go, giunta quest’anno alla 25esima edizione.

La band triuggese

Bagno 76 nasce nel 2013 da un’idea di Andrea Walky Dj, deejay di vecchia data che un giorno, rispolverando i piatti e la sua collezione di vinili anni ’80 e ’90, viene folgorato dalla passione di un tempo per la musica dance. Lui è romagnolo d’origine e l’immagine che vuole darsi non può che rifarsi ai mitici Bagni della Riviera che, per buona pace della Spagna e delle Baleari, di Londra o di Berlino, è stata la vera culla del movimento dance europeo. Ecco il perché del nome. Bagno 76. Se di Milano Marittima, Rimini o Riccione poco importa. Dopo pochi mesi Walky già raccoglie i primi consensi e la sua strada si incrocia con altri due amici di vecchia data, festaioli e appassionati di musica. Da quell’incontro nascono diverse serate, un’escalation di eventi e idee che permettono a Bagno 76 di fare esperienza e far divertire chi sta con loro. Pub e bar notturni, ristoranti, feste di paese, feste private, aperitivi, grigliate e serate in discoteca. Non ci sono limiti alla voglia di mettersi in gioco e di fare casino. DJWalky

mixa la sua selezione musicale che spazia dagli ’80 ai ’90, rigorosamente con i vinili originali dell’epoca. E’ anche la voce ufficiale del gruppo che quest’anno festeggia 5 anni.

Triuggio d’Estate

Triuggio d’Estate è una festa che, dopo cinque lustri, è diventata un appuntamento irrinunciabile per molti. La kermesse si concluderà domani sera dopo dieci giorni di eventi. Alle 17.30 è in programma lo spettacolo per bambini con Superzero. Alle 19.30 aprirà la cucina, poi a partire dalle 21.30 serata musicale con i Rufus. Alle 22.30 l’estrazione dei premi della lotteria.

