Cambio gomme stagionale a Carate Brianza, avete già scelto i professionisti a cui affidarvi? Non è mai troppo presto. Infatti Car Service sta già programmando il calendario delle sostituzioni degli pneumatici. Dal 15 ottobre al 15 novembre sarà possibile effettuare il cambio, ma prima serve la prenotazione. Insomma, meglio non ridursi all’ultimo, per avere una maggiore possibilità di scelta. Ed evitare la “solita” corsa ad ostacoli fra un impegno e l’altro. Non va scordato che Car Service mette a disposizione anche il servizio di deposito stagionale per chi ne ha la necessità.

Non solo cambio gomme stagionale a Carate Brianza

Attenzione però, perché Car Service non è soltanto gommista con il cambio gomme stagionale a Carate Brianza. Per esempio è possibile prenotare anche il tagliando (filtri olio, aria, benzina, gasolio). E in omaggio si riceverà il filtro abitacolo. Spazio poi alla vendita di auto nuove, usate, a km Zero, ma anche ai servizi di elettrauto, carrozzeria, autoriparazione e gestione sinistri. Ancora non vi basta? Certo, perché Car Service è in pole position anche per quanto riguarda la revisioni auto, moto e camper.

A tutta professionalità

Dopo aver elencato i servizi proposti da Car Service è impossibile non parlare degli esperti professionisti che la animano. Stiamo parlando di Marco e Lorenzo che alla fine degli anni Novanta hanno dato il via all’attività. Oggi si tratta di una presenza riconosciuta nel mercato dell’auto brianzolo, capace di garantire riparazioni precise ed affidabili.

Info e contatti

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.autocarservice.it, chiamare lo 0362.993651 o recarsi a Carate Brianza, in via Galeazzo Viganò 8. In particolare è bene monitorare costantemente l’aggiornatissima pagina Facebook “Car Service Vendita Auto Nuove Usate Autofficina Carrozzeria”. In vetrina ci sono davvero tante offerte, proposte e tutte le novità presentate da Car Service.

