Ennesimo camion incastrato sotto il ponte della stazione. E’ accaduto a Desio questa mattina, giovedì 2 maggio.

E’ la terza volta in meno di un anno. Un altro camion si è incastrato sotto il ponte della ferrovia, in via Tagliabue.

E’ accaduto oggi, giovedì 2 maggio, intorno alle 9. Il conducente del furgoncino, che trasportava sul cassone un attrezzo che superava l’altezza consentita (2 metri e 80), una volta imboccato il tunnel, non è più riuscito ad uscire e il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale che hanno dovuto smistare il traffico, finché la situazione non è rientrata nella normalità. Dopo gli accertamenti del caso l’autista è stato sanzionato.

I precedenti a dicembre e a ottobre

A dicembre un altro mezzo era rimasto incastrato sotto il ponte senza provocare fortunatamente danni. Mentre a inizio ottobre un altro mezzo pesante aveva danneggiato la struttura, tanto che i segni sono ancora evidenti.