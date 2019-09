Primo giorno di “scuola” oggi, giovedì 12 settembre, per centinaia di studenti caratesi e anche… per il sindaco di Carate Brianza.

Da Carate destinazione Pozzuoli

Con una foto pubblicata sulla sua pagina personale di Facebook il sindaco di Carate Brianza Luca Veggian ha augurato buon inizio di anno scolastico agli studenti che iniziano proprio oggi le lezioni. Veggian lo ha fatto a bordo del treno che da Milano lo porterà in giornata a Pozzuoli dove fino a domenica prossima parteciperà alla “Summer school” di Pvblica, la scuola Anci per giovani amministratori.

La cittadina campana è stata scelta in ambito nazionale per ospitare il Corso di formazione specialistica in Amministrazione Municipale che si tiene ogni anno in una località italiana. Saranno 40 i giovani amministratori selezionati che arriveranno a Pozzuoli per seguire le lezioni dei docenti dell’Anci, in programma fino a domenica nel residence Villa Avellino in via Carlo Rosini. Il master ha l’obiettivo di stimolare riflessioni e confronti su temi quali il ruolo dell’amministratore comunale, l’evoluzione socio-demografica dei territori, la cultura, l’etica pubblica e l’assetto istituzionale degli enti locali.

Investire per migliorare le proprie competenze

“Da oggi – scrive il sindaco di Carate – inizia una nuova avventura: il “ForsAM”, il Corso di Formazione Specialistica in Amministrazione Municipale, un grande passo nel mio cammino formativo. Investire per migliorare le proprie competenze e per affrontare la missione amministrativa, sviluppando una visione di futuro nelle scelte politiche, è importante. Importante come la scuola, dove i giovani acquisiscono una cultura generale, imparano a confrontarsi, a relazionarsi, ma soprattutto a vivere e realizzare i propri sogni. È per questo che auguro a tutti voi, alunni e studenti, professori e insegnanti, un buon anno scolastico!”.