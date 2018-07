Il dottor Giancarlo Aldeghi, classe 1941, è stato insignito del Cavalierato al merito della Repubblica Italiana. Nato e cresciuto a Carate Brianza, oggi il dottor Aldeghi vive a Sondrio.

Onorificenza riconosciuta dal Capo dello Stato

L’ambita onorificenza viene riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a tutti i cittadini italiani e stranieri, che abbiano almeno 35 anni di età e che abbiano acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e del disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana possono essere conferite solo a persone viventi

A proporre la sua candidatura il generale Umberto Raza, presidente dell’istituto del Nastro Azzurro, di cui il medico caratese è socio. Fino al 1967 in servizio all’ospedale di Giussano, Aldeghi oggi è direttore medico della Cardiologia dell’Istituto clinico universitario di Verano. Specializzato in patologie cardiocircolatorie, in diabetologia e malattie del ricambio, è uno stimato professionista.