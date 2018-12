Chiara Ferragni a Varedo per un set fotografico. La famosa influencer ha fatto tappa in Brianza per alcuni scatti fotografici che finiranno su qualche copertina.

Chiara Ferragni a Varedo per un set fotografico

L’ultima volta che avevamo parlato di lei era per le bottigliette di acqua di lusso. Una faccenda che aveva scatenato un vero e proprio putiferio in rete facendo piovere sulla giovane Chiara Ferragni una valanga di critiche.

POTETE LEGGERE LA VICENDA QUI

Oggi torniamo a parlare della bella cremonese perchè in questi giorni ha fatto tappa proprio in Brianza. A raccontarlo è lei stessa con un post su Instagram, dove il suo profilo conta oltre 15 milioni di followers.

“Sul set per una nuova copertina” scrive la bella influencer.

La notizia si è rapidamente diffusa anche in Paese e in molti sul gruppo Facebook Sei di Varedo se… hanno commentato la notizia, ipotizzando anche la location del set fotografico, con tutta probabilità la splendida Villa Borsani.