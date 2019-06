Cinema sotto le stelle a Cesano nel suggestivo giardino di Palazzo Arese Borromeo. Dal 2 luglio tante proposte. La rassegna andrà avanti fino al 10 agosto.

Dopo la rassegna teatrale in corso nel mese di giugno nel cortile di Palazzo Arese Jacini, ritorna con luglio nel giardino di Palazzo Arese Borromeo il “Cinema sotto le stelle”, la tradizionale rassegna cinematografica estiva proposta come ogni anno a cura del Circolo Culturale Don Bosco e di Excelsior Cinema&Teatro .

Dalla prima settimana di luglio a sabato 10 agosto, saranno 18 le pellicole proposte ogni martedì, giovedì e sabato per sei settimane nel “cortile del cinema”, con ingresso dal parcheggio di via Garibaldi.

“Quella di Cesano è una delle poche arene estive del territorio che di anno in anno conferma la sua valenza con successo di pubblico – ha commentato l’Assessore alla Cultura Silvia Boldrini.

Ecco il calendario delle proiezioni – inizio spettacoli ore 21.30 circa, ingresso unico € 5.00.

martedì 2 luglio, Green Book

giovedì 4 luglio, Il corriere – The Mule

sabato 6 luglio, L’agenzia dei bugiardi

martedì 9 luglio, Attenti a quelle due

giovedì 11 luglio, Bohemian Rhapsody

sabato13 luglio, Pokémon: Detective Pikachu

martedì 16 luglio, Shazam !

giovedì 18 luglio, Il traditore

sabato 20 luglio, Avengers: Endgame

martedì 23 luglio, Cafarnao

giovedì 25 luglio, Old Man & the Gun

sabato 27 luglio, Dumbo

martedì 30 luglio, Dolor y gloria

giovedì 1 agosto, Ma cosa ci dice il cervello

sabato 3 agosto, Aladdin

martedì 6 agosto, Il campione

giovedì 8 agosto, Stanlio e Ollio

sabato 10 agosto, Tutti pazzi a Tel Aviv

In caso di tempo piovoso, le proiezioni si effettueranno presso Excelsior Cinema&Teatro in via S. Carlo 20.