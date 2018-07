State cercando un colorificio aperto ad agosto? Pentacolor di Giussano è la soluzione che fa per voi. Non si tratta però di un colorificio qualunque ma dell’attività perfetta per dedicarsi alle proprie passioni e al fai da te. Durante le tanto agognate ferie lasciate libero sfogo alla fantasia e datevi da fare. Pentacolor, con la sua struttura di mq. 1,600, saprà venirvi incontro e saprà esaudire le vostre richieste grazie all’esperienza pluridecennale dei proprio addetti alle vendite e con i prodotti delle migliori marche

Pentacolor, il colorificio aperto ad agosto

La realtà di viale Monza un anno fa ha festeggiato i vent’anni di attività, nata nel 1997 dalla fusione di tre colorifici storici della Brianza. “Da noi è possibile trovare tutto ciò che riguarda il settore vernici e belle arti, oltre che materiale dedicato agli hobbisti e al fai da te – ha spiegato Roberto Arienti, socio e responsabile del negozio – il nostro obiettivo è servire chiunque voglia rinnovare, colorare, imbiancare la propria casa, gli arredi o i mobili”. Nella parte inferiore del centro colore, edilizia leggera e industria sono trattati in maniera quanto più completa e funzionale possibile. In quella superiore invece il privato può trovare di tutto e di più per i propri interessi.

C’è anche tanto da imparare

Pentacolor è in prima fila anche per quanto riguarda i corsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai professionisti. Inoltre l’azienda dà la possibilità ai privati di partecipare a laboratori artistici (monitorare sito e pagina Facebook per ulteriori informazioni). Attenzione, nulla è lasciato al caso: le lezioni proposte sono sempre tenute da personale specializzato. Infine non va scordato che durante l’anno si svolgono dimostrazioni gratuite per presentare le novità del settore.

I contatti utili

Per ulteriori informazioni consultare www.pentacolor.com, la pagina Facebook “PentaColor”, scrivere a negozio@pentacolor.com, chiamare lo 0362.332034 o recarsi direttamente a Giussano, in viale Monza 12. Gli orari di apertura per il mese di agosto saranno: 8.30-12.30 e 14.30-19.30 (durante il resto dell’anno Pentacolor è chiuso il lunedì mattina).

Informazione Pubblicitaria