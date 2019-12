Concorezzo, svelato il “Calendario Storico” 2020. L’Amministrazione comunale ha presentato i vincitori del concorso.

Quarta edizione

Si è rinnovato sabato pomeriggio l’appuntamento con un’iniziativa che a Concorezzo sta ormai diventando una vera e propria tradizione. La sala consiliare del Municipio ha infatti ospitato la presentazione del “Calendario Storico”, giunto alla sua quarta edizione e pronto nuovamente a essere appeso nelle case di tutti i concorezzesi.

“Teniamo molto a questo progetto e siamo contenti di aver realizzato un prodotto di questa qualità – commenta con soddisfazione il vicesindaco e assessore all’Identità e Tradizioni Micaela Zaninelli, da sempre “motore” dell’iniziativa – In copertina abbiamo voluto proporre due elementi importanti del Comune di Concorezzo: le donne e il lavoro”.

Realizzato con la preziosa collaborazione dell’Archivio Storico cittadino, al suo interno il «Calendario Storico» propone immagini della Concorezzo che fu, ma non solo. “Non vogliamo che le immagini siano solo ricordo malinconico di un passato che non c’è più, ma anche testimonianza dei valori presenti all’interno della nostra città”, spiega il segretario dell’Archivio Anna Gasparello. Presente al vernissage anche il sindaco Mauro Capitanio, che insieme all’assessore Zaninelli ha sottolineato «l’importante di vedere così tante immagini realizzate da giovani. E’ bello vedere che anche i ragazzi si interessano della storia e delle tradizioni del nostro paese». Le immagini e i testi che accompagnano i mesi dell’anno sono state scelte tra le numerose arrivate nelle scorse settimane in Comune.

“Il concorso ha avuto ancora una volta un grande successo – continua l’assessore Zaninelli – Abbiamo ricevuto molti elaborati, alcuni dei quali dagli studenti di Afol. Abbiamo deciso di premiare non solo la qualità dell’immagine, ma anche l’elaborazione della stessa”.

Come ogni anno l’Amministrazione comunale ha deciso di premiare i tre elaborati migliore: il primo posto è andato a Franco Formenti, che per il mese di marzo ha proposto un elaborato sui nomignoli delle famiglie concorezzesi. Seconda piazza per Christian Grossi, autore di un elaborato sull’oratorio di Sant’Antonio (febbraio), mentre sul terzo gradino del podio è salito Elio Pozzi, che ha ricordato la nevicata del 1985 con un foto scattata a fine ‘84 e inserita nel mese di dicembre.