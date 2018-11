Corso di primo soccorso alla popolazione, consegnati gli attestati ai partecipanti. Un successo le sei lezioni organizzate dal Comitato lentatese della Croce rossa per fornire indicazioni utili su come comportarsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Concluso il corso di primo soccorso

Si è concluso ieri sera, giovedì 29 novembre, il corso di primo soccorso organizzato dalla Croce rossa lentatese. Dopo un ripasso teorico delle principali nozioni e uno pratico delle manovre da effettuare in caso di emergenza, i monitori Andrea Toppi, Silvia Visconti e Francesco Zumbaio hanno consegnato gli attestati ai 35 partecipanti.

“Perché aspettare? Mentre ci aspetti salvagli la vita”

Era da anni che il corso di primo soccorso alla popolazione non veniva organizzato dal Comitato lentatese, che non si aspettava una così buona affluenza e partecipazione. “Perché aspettare? Mentre ci aspetti salvagli la vita”, lo slogan delle sei lezioni, finalizzate a impartire ai partecipanti le “regole” basilari da seguire in attesa dell’arrivo dell’ambulanza: l’intervento tempestivo è infatti fondamentale per aumentare le probabilità che la persona si salvi e che non riporti lesioni gravi.