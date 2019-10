Cosa ci riserva il meteo dopo il maltempo di ieri. Oggi soleggiato. Domani compariranno le prime nebbie di stagione. Da giovedì tornano le piogge.

Previsioni meteo

Dopo le abbondanti piogge di ieri che hanno mandato in tilt la circolazione per via di allagamenti e incidenti sia in Brianza che nel Milanese, oggi è tornato il sole in buona parte della Lombardia.

Cosa ci riserva il meteo per i prossimi giorni?

In base alle previsioni dell’esperto meteo Christian Brambilla oggi la giornata trascorrerà generalmente asciutta. Nel pomeriggio su Bresciano, Mantovano, alta Valtellina, est Bergamasco, Cremonese e parte del Lodigiano nuvolosità variabile con diversi momenti assolati. Sulla parte occidentale parzialmente nuvoloso con solo qualche occhiata di sole più dal tardo pomeriggio. In serata cieli poco nuvolosi. Temperature tra 15 e 18 gradi, caldo per il periodo (sopra di 3/4 gradi la norma).

Domani, mercoledì 23 ottobre, al mattino possibile formazione delle prime nebbie di stagione (anche estese) su Pavese, Milanese, Lodigiano, Cremonese, Mantovano, bassa Bresciana e Bergamasca. Non si esclude sconfinamento su bassa Brianza/alto Milanese, basso Comasco. Sulle Alpi, prealpi ed alte pianure cieli sereni o poco nuvolosi. Durante la giornata nebbia in diradamento ma formazione in nuvole basse.

Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime tra 17/19 gradi.

Giovedì: ritorno di qualche pioggia su tutta la regione. Le precipitazioni saranno per lo più deboli e a macchie di leopardo.

Nuvoloso od irregolarmente nuvoloso.

Venerdì: ritorno del sole con qualche nebbia sulla bassa pianura.