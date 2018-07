Croce bianca Giussano aumenta la flotta di veicoli. Taglio del nastro questa mattina, domenica 15 luglio, davanti alla chiesa di Robbiano per il furgone adibito al trasporto disabili.

Croce bianca Giussano

Un dolce ricordo di un indimenticato volontario della Croce bianca di Giussano. E poi il taglio del nastro, con i discorsi istituzionali. Una grande festa per celebrare un traguardo importante. Porterà il nome di Angelo Zerboni, il nuovissimo furgone presentato alla cittadinanza questa mattina, domenica 15 luglio. All’inaugurazione, poi, hanno fatto seguito i discorsi del sindaco di Giussano e del presidente della Croce bianca, Matteo Ballabio.

Tante emozioni

Una giornata ricca di emozioni quella di oggi, sul piazzale della chiesa di Robbiano. Il dono, che va ad aumentare la flotta di veicoli in dotazione al sodalizio (quattro ambulanze e otto mezzi di servizio) è stato acquistato grazie al contributo della sezione brianzola dei Rotary, di Costruiamo il futuro, del Comune di Giussano e Autoroma. La cerimonia, andata in scena in occasione della messa delle 10.30, è stata l’opportunità per mostrare anche un altro nuovo acquisto della Croce bianca: un’ambulanza che andrà – già da domani, lunedì 16 – a sostituire un altro veicolo obsoleto.