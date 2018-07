Da Cesano tre concorrenti a Reazione a catena. Tre amici sono stati protagonisti di una delle ultime puntate del popolare game show di Rai1.

I cesanesi Edoardo Ponti, 28 anni, e i fratelli Magrì, Laura e Simone, 31 e 27, sono stati concorrenti di Reazione a Catena, il game show del preserale estivo di Rai1. La puntata è stata registrata a giugno negli studi Rai di Napoli ed è andata in onda martedì. I tre cesanesi non hanno vinto la sfida ma, come racconta Laura, “ci siamo divertiti tantissimi. E’ stata una bella esperienza da condividere tutti insieme”.

Una bella esperienza

I tre, amici da sempre e uniti dalla passione per i giochi di parole e i film horror e thriller, hanno scelto di gareggiare come “Venerdì 13”. E con questo nome hanno affrontato tutte le prove del quiz, fino al gioco finale, quello in cui è l’affiatamento a fare la differenza. “L’emozione ci ha tirato un brutto scherzo e abbiamo perso secondi preziosi, ma è stato comunque bello partecipare”, commenta Laura con il sorriso sulle labbra.