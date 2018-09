Villa Cusani Traversi Tittoni apre le porte ai visitatori. Nel fine settimana del 22 e 23 settembre, in occasione della manifestazione provinciale “Ville Aperte in Brianza”, sarà possibile partire alla scoperta dei segreti della storica dimora di via Lampugnani, realizzata da Giuseppe Piermarini.

Il sabato pomeriggio si potrà partecipare al Gran Ballo Rinascimentale

Ci sarà anche la possibilità di effettuare tour notturni e di avventurarsi nei sotterranei della villa. E sono in programma anche visite guidate dedicate alle persone sorde e con disabilità visive. Tra gli eventi collegati spicca il “Gran ballo Risorgimentale”, che si terrà sabato 22 settembre, a partire dalle 18: nella villa si terranno danze di società in costume ottocentesco, a rievocazione dei moti risorgimentali del 1848, di cui il Traversi fu soggetto attivo. Ingresso libero, su prenotazione. E’ richiesto abito scuro per i signori e abito lungo per le signore. Per tutte le informazioni su orari e posti disponibili visitare il sito villeaperte.info.