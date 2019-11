La clinica dentistica DentalPro nasce dalla volontà comune di manager e odontoiatri di rendere accessibili le cure dentali a quante più persone possibili, proponendo un servizio di alta qualità a 360 gradi per la cura dei denti. Presso questi studi viene messa particolare attenzione in tutto quello che viene fatto, sia che si tratti di una classica igiene dentale, sia di un intervento di implantologia o di installazione di un apparecchio odontoiatrico. Qui ogni paziente viene seguito e curato a dovere per far sì che sia soddisfatto, appagato e al sicuro sotto il punto di vista della salute dei denti.

Questa inizia proprio dai piccoli interventi, come l’igiene dentale, trattamento sul quale, nonostante sia ormai diffuso e standardizzato, la clinica mette la massima cura. Poco importa, infatti, se si tratta di una pulizia di routine per di più economica, la salute parte proprio dall’igiene dei denti e di conseguenza è un trattamento in cui ci si dedica con molta attenzione.

Accanto ad implantologia, ortodonzia e ad ogni tipo di intervento ai denti che si fa qui, presso le cliniche DentalPro ogni giorno pazienti di ogni età vengono sottoposti ad una pulizia dei denti di alto livello, perfetta e fatta come solo le mani di professionisti possono fare. Il rapporto di fiducia fra i pazienti e la clinica molte volte inizia proprio da un semplice trattamento.

Perché per DentalPro i feedback sono positivi?

Chi lavora bene è normale venga premiato dalla fiducia dei propri clienti e pazienti ed è per questo che su DentalPro recensioni e opinioni sono molto buone. La clinica, infatti, mette sempre al primo posto i propri pazienti, la loro salute e quella dei loro denti. I materiali e i prodotti utilizzati, le apparecchiature usate, gli spazi sono stati pensati per dare il massimo servizio e per rendere ogni intervento una “piccola opera d’arte d’odontoiatria”.

Lo staff della clinica si occupa di ricevere i pazienti mettendoli a proprio agio e dando loro l’assistenza necessaria, dall’inizio alla fine. I dentisti e i professionisti che lavorano qui sono preparati e qualificati così da poter garantire sempre il massimo della prestazione. La flessibilità d’orario consente a tutti di accedere alle cure senza problemi, indipendentemente dagli impegni: le cliniche, infatti, sono aperte anche la domenica.

Quanto è importante l’igiene dentale?

Per quanto una persona si adoperi per effettuare una pulizia quotidiana fatta bene della propria bocca, essa non è spesso sufficientemente approfondita. I residui di piccolissime dimensioni, la placca e il tartaro, infatti, sfuggono allo spazzolino, così come al filo interdentale e al risciacquo. Ecco perché è importante eseguire periodicamente l’igiene dentale presso uno studio dentistico professionale, per mano di igienisti specializzati. Questo sia che si tratti di denti naturali, sia che in bocca ci siano impianti.

I vantaggi di scegliere i professionisti di DentalPro

La pulizia dentale è un trattamento che fanno tutti gli studi dentistici, ma DentalPro si distingue anche in questo tipo di intervento (talvolta considerato secondario) per la particolare cura. In tempi rapidi infatti, i professionisti qui impiegati sono in grado di rimuovere completamente placca, tartaro e residui di cibo, garantendo una pulizia profonda, anche negli spazi più angusti fra i denti e alla base delle gengive.

Questo consente a chi sceglie DentalPro di prevenire malattie del cavo orale o, in caso sia troppo tardi (ahimè può accadere), di intervenire nelle prime fasi, quindi di curarle al meglio. Pulizia dentale, infatti, vuol dire controllo della salute dei denti, cosa fondamentale che va eseguita con costanza. Chi fa l’igiene dentale regolarmente ha di norma denti sani, belli e non soggetti a sensibilità e ad alitosi.

La pulizia dei denti, se la dentatura è sana e non ci sono particolari patologie a carico dei denti, dovrebbe essere effettuata ogni 6-12 mesi. In questa occasione lo specialista potrà effettuare una visita di controllo per valutare lo stato di salute della bocca. Se non fosse possibile rispettare tali tempistiche il consiglio è comunque quello di non superare i 18 mesi senza farsi vedere da uno specialista.

Come avviene la pulizia dei denti?

La pulizia dei denti non prevede anestesia perché non è dolorosa, specialmente se viene fatta da mani esperte. Particolari casi, tuttavia, possono richiederla. Al massimo, a seguito del trattamento, la persona può avvertire un leggero fastidio a gengive o denti, ma di norma dipende dalla quantità di placca e tartaro presenti. Se la pulizia comunque viene fatta regolarmente e a casa ci si impegna a lavarsi i denti abbastanza bene e più volte al giorno, l’igiene professionale non sarà sicuramente un problema.

Normalmente dopo aver rimosso tartaro e placca superficiali, fra gli spazi interdentali e sotto le gengive per mezzo di un apparecchio specifico, si procede affinando il lavoro con un secondo passaggio di controllo. Fatto ciò, si passa alla pulizia delle superfici dentali, alla rimozione delle macchie e alla lucidatura.

In alcuni casi (ma non sempre) si può fare una mascherina rinforzante e “rimineralizzante” al fluoro per finire con risciacqui abbondanti con acqua. In questo modo si eliminano i residui della pulizia dentale stessa.

Questo è ovviamente il procedimento standard: è chiaro che rivolgendosi a centri specializzati come la clinica DentalPro il programma viene personalizzato per ogni bocca, che, come detto, ha le sue individuali esigenze.

Quanto costa l’igiene dentale?

Una delle domande che viene fatta nei commenti in coda alle recensioni su DentalPro è quella relativa ai costi delle prestazioni. Di norma nei centri come questo in questione i costi sono molto convenienti. Questo, però, a differenza di quello che magari qualcuno potrebbe pensare, non dipende dall’utilizzo di materiali di minor qualità, visto che, come anticipato, da DentalPro si utilizzano solo le migliori materie e strumenti avanzati.

Cliniche come questa infatti hanno sviluppato un listino prezzi in linea con la mission aziendale che comprende la volontà di rendere accessibili le cure dentali a quante più persone possibili. Quindi, è vero che la clinica è più conveniente rispetto ad altri centri, ma senza mai andare a ridurre la qualità e la professionalità del servizio.