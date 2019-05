La Giunta comunale di Desio ha approvato il quadro economico dei lavori di riqualificazione dello stabile dell’ex Tribunale di via Guido Galli 1.

Desio: approvato il quadro economico dei lavori di riqualificazione dello stabile dell’ex Tribunale

L’impegno di spesa approvato è di 500 mila euro. 450 mila euro giungeranno dall’accensione di un mutuo, 50 mila da risorse proprie dell’ente. Ora sarà assegnato l’incarico per la progettazione e nei prossimi mesi, nella prima metà dell’anno prossimo, lo stabile sarà ristrutturato.

Raggiunto l’accordo

La decisione dell’Amministrazione comunale di procedere alla ristrutturazione dell’immobile giunge in seguito all’accordo raggiunto con la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, in base al quale negli spazi dell’ex Tribunale tornerà ad insediarsi l’Ufficio territoriale di Desio dell’Agenzia.

I lavori sono stati concordati in seguito a una serie di incontri e sopralluoghi condotti nella struttura da funzionari comunali e dell’agenzia per valutare le esigenze insediative dell’ufficio territoriale di Desio che occuperà gli spazi.

Il canone annuo di locazione, della durata di 6 anni rinnovabili per altri 6, che l’Agenzia si impegnerà a versare annualmente nelle casse del Comune sarà di 170 mila euro, con un potenziale introito di oltre 2 milioni di euro.

Soddisfatto il sindaco Corti

“Siamo molto soddisfatti – commenta il Sindaco di Desio Roberto Corti – grazie all’operazione avremo a disposizione le risorse per recuperare uno stabile in pieno centro inutilizzato e garantiremo alle casse comunali una entrata importante per un numero significativo di anni, risorse che serviranno a finanziare servizi ai cittadini. L’insediamento negli uffici dello stabile di via Galli contribuirà inoltre ad aumentare l’indotto grazie alla quotidiana presenza di decine di impiegati dell’agenzia e di contribuenti provenienti dal territorio. Un vantaggio anche per i desiani che dopo più di 10 anni torneranno ad avere gli uffici dell’agenzia in centro”.