Giovedì 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Vista 2019 e anche Villa Raverio fa la sua parte nel dedicare diverse iniziative al tema della salute degli occhi e all’importanza della prevenzione.

Dieci giorni per vedere meglio

Per dieci giorni, da giovedì 10 a sabato 19 ottobre, si svolgeranno una serie di collaborazioni tra diversi negozi della frazione di Besana per diffondere in modo uniforme un unico messaggio: attenzione alla cura e alla qualità della vista.

Per gli acquisti effettuati nei negozi di Villa Raverio aderenti all’iniziativa, i clienti riceveranno un buono valido per una lunga liste di offerte.

Foto Ottica Bonfanti offrirà gratuitamente il controllo dell’efficienza visiva. E’ possibile prenotare il test sulla pagina web foto Ottica Bonfanti con nota GIORNATA VISTA. Ortofrutta Lino regalerà le carote per preservare la salute degli occhi, il Bar Raveé de Villa il caffè che fa bene anche all’umore.

“L’obiettivo dell’iniziativa – spiegano i promotori – è accrescere la consapevolezza dei cittadini sulla prevenzione e sulla riabilitazione, soprattutto quelle legate all’età, in un contesto nazionale nel quale oltre un terzo degli anziani soffre di limitazioni visive almeno moderate. Secondo dati ISTAT diffusi nel 2017, infatti, in Italia il 43% delle persone sopra i 75 anni soffre di disabilità visive moderate o gravi, il 33,4% dai 65 in su e il 17,6% a partire dai 15 anni. I dati rischiano tuttavia di sottostimare il fenomeno dell’ipovisione, considerando che l’insorgenza delle patologie visive nella terza età si somma spesso ad altri disturbi di salute e alla rapida riduzione dell’autonomia globale”.

E per i nonni…

La settimana avrà anche un richiamo dedicato ai nonni: venerdì 18 ottobre Foto Ottica Bonfanti, con la collaborazione di tecnici esperti, offrirà un test gratuito dell’udito (solo su appuntamento).