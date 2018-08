Ammonta a un milione di euro a fondo perduto la cifra stanziata da Regione Lombardia ai Comuni o alle Unioni dei Comuni da 10 a 30 mila abitanti per superare le barriere architettoniche nei parchi e installare strutture di gioco e sport fruibili anche dai minori disabili. La proposta è dell’assessore a Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini.

Come nasce l’idea

“L’idea – dice Bolognini – nasce da un confronto sul territorio con gli Enti locali e con Ledha, la Lega per i diritti delle persone con disabilità onlus. Quello che per un ragazzo può sembrare un bene superfluo, come per esempio una piccola pavimentazione antisdrucciolevole, per un bambino portatore di disabilità diventa un’opportunità preziosa, se non irrinunciabile, che vogliamo diffondere”.

Bando per i Comuni

Il bando col decreto attuativo alla delibera regionale sara’ pubblicato martedì 14 agosto. I progetti ammessi saranno finanziati sino ad esaurimento delle risorse e ad ognuno sarà riconosciuto un importo non superiore a 25.000 euro e non inferiore a 10.000 euro.

Info

“I tempi – spiega l’assessore – sono strettissimi. I Comuni o le Unioni dei Comuni entro il 10 settembre dovranno presentare la domanda con un solo progetto già approvato, il cronoprogramma degli interventi e il piano economico-finanziario, indirizzandola alla Direzione Politiche sociali, abitative e disabilita’ esclusivamente tramite pec (politichesociali_abitative@pe c.regione.lombardia.it)”.

Un nucleo di valutazione regionale, appositamente istituito, esaminerà i progetti e stilerà la graduatoria che verrà pubblicata sul Bollettino regionale (Burl) entro il 10 ottobre.

L’esempio di Desio

In Brianza intanto proprio in queste settimane sta nascendo un parco inclusivo. E’ quello di Desio dove i lavori stanno procedendo in maniera spedita. I bambini potranno varcare i cancelli del nuovo parchetto entro la fine dell’estate.

