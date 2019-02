Dopo anni di proteste e di richieste da parte dei residenti finalmente arriveranno i dossi in via Como a Meda. Una decisione presa dalla Giunta Santambrogio per tentate di risolvere una questione annosa, legata all’eccessiva velocità dei veicoli che sfrecciano lungo il rettilineo che da piazza Cavour conduce a Cabiate.

Da anni i cittadini si lamentano dell’eccessiva velocità delle auto

Da tempo, infatti, i residenti lamentano una mancanza di sicurezza lungo la via, dovuta anche al fatto che in più punti si restringe, risultando quasi al limite della percorribilità a doppio senso. Inoltre i marciapiedi sono molto stretti. Una difficoltà avvertita particolarmente dagli anziani, dai disabili in carrozzina e dai genitori con i figli nel passeggino, che rischiano ogni volta di essere investiti. «Ci siamo resi conto che è davvero necessario intervenire con urgenza – commenta il sindaco Luca Santambrogio – Gli automobilisti sfrecciano a gran velocità, rappresentando un pericolo per i pedoni». Purtroppo la strada presenta delle criticità che non permettono di intervenire in altro modo se non installando dei dossi. «Non si può allargare il marciapiede perché altrimenti diventerebbe troppo stretta e sarebbe necessario istituire il senso unico – precisa il primo cittadino – Ma non è possibile modificare in tal senso la viabilità perché altrimenti non riuscirebbero a passare i pullman che vanno e vengono da Cabiate».

Verrà istituito anche il limite dei 30 chilometri orari

L’unica soluzione, pertanto, è quella dei dossi: tramite un’ordinanza del 5 febbraio la Giunta ne ha stabilito l’istituzione, così come quella del limite di 30 chilometri orari. «Per il momento provvederemo a posizionare due dossi in gomma, in attesa di realizzare gli attraversamenti pedonali rialzati», aggiunge Santambrogio. Ma non sarà solo la via Como a diventare più sicura: «Verrà messo un dosso e istituito il limite dei 30 chilometri orari anche in via Valtellina, che interseca la via Como a ridosso di un curvone, per disincentivare gli automobilisti che premono un po’ troppo l’acceleratore».