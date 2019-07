Edilizia scolastica: a Desio interventi nelle scuole Rodari, Tolstoj e Agnesi Pirotta. Ecco i lavori in corso e quelli previsti in futuro.

Edilizia scolastica: a Desio diversi interventi

“Continua il nostro impegno per rendere le scuole sempre più belle e sicure. Per questo stiamo fortemente investendo nell’edilizia scolastica, che per noi è una priorità assoluta. Anche nell’estate 2019 stiamo attuando forti interventi per la messa in sicurezza e il decoro degli istituti”. Lo dichiarano il Sindaco di Desio Roberto Corti e l’Assessore all’Istruzione Giorgio Gerosa per spiegare le operazioni in corso e future.

“Continuiamo con i programmi per riqualificare e adeguare ai livelli massimi di sicurezza le scuole desiane. I nostri ragazzi e le nostre ragazze meritano edifici e classi sempre più sicuri e confortevoli. Abbiamo intercettato sia bandi di edilizia regionale, sia promossi dal Ministero dell’Istruzione. Ringraziamo tutti gli uffici coinvolti che operativamente hanno in carico la presentazione dei progetti”. Solo nel 2018 per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali sono stati investiti 1,8 milioni di euro.

I lavori alla scuola Rodari

Per la riqualificazione della scuola secondaria di primo grado G. Rodari sono stati investiti 2,5 milioni di euro in un percorso che parte ora e che terminerà nel 2021: 2 milioni sono stati recuperati partecipando a un bando nazionale promosso dal Ministero dell’Istruzione e 500 mila provengono direttamente dal bilancio comunale. Si tratta di interventi che hanno un duplice scopo: da un lato, l’efficientamento energetico (andando a potenziare la performance ambientale), dall’altro, migliorare la sicurezza dal punto di vista sismico e dell’antincendio. Sono in corso in questi giorni dei lavori di tipo strutturale per un totale di 450 mila euro, quali la sostituzione dei serramenti e la vetrata dell’auditorium, proprio per ridurre la dispersione di calore. Successivamente saranno realizzati anche il cappotto dell’edificio e interventi strutturali sulla stabilità sismica.

Scuola secondaria primo grado PERTINI scuola primaria TOLSTOJ

Riaprire l’Auditorium della scuola Tolstoj chiuso da diversi anni. Questo è uno degli obiettivi di un complesso piano di interventi in programma, che riguarderà l’intero Centro Gramsci: Scuola Pertini, Scuola Tolstoj e Scuola dell’infanzia di via Novara. Circa 327 mila euro per il completo adeguamento alla normativa antincendio in modo da ottenere il certificato di prevenzione incendi. Lavori in corso.

Scuola primaria VIA AGNESI e scuola secondaria primo grado PIROTTA

Un progetto definitivo di 400 mila euro per la realizzazione degli interventi straordinari di adeguamento ai livelli di sicurezza e antincendio della scuola primaria Agnesi e secondaria Pirotta: nuovi corrimano, griglie di areazione, nuova illuminazione e altre manutenzioni. Il progetto, prima dell’approvazione in Giunta a metà giugno, è stato sottoposto alla verifica del Comando provinciale dei Vigile del Fuoco, che ha dato parere positivo.

L’importo dei lavori è interamente finanziato dall’Amministrazione comunale desiana. I lavori saranno realizzati nell’estate 2020. Nel frattempo, nei due edifici scolastici sono in corso – e stanno per essere ultimati – i lavori di rifacimento delle cancellate.

(nella foto la scuola Tolstoj – fonte sito Comune di Desio)