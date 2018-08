Eventi Ferragosto 2018: cosa fare in Brianza. Tanti gli appuntamenti per chi rimane a casa. Confermati i classici pranzi, ma c’è anche tanta musica.

Eventi Ferragosto 2018: cosa fare in Brianza

Per chi quest’anno si troverà in Brianza, durante la giornata di Ferragosto, ci sono diverse iniziative in programma. Ecco quindi qualche idea per trascorrere il 15 agosto in compagnia, ad esempio in una sagra di paese come a Camparada oppure ascoltando buona musica come a Bellusco.

A Camparada la Sagra del Masciocco

Come ogni anno uno degli eventi clou, che si svolgeranno anche nella giornata del 15 agosto, è la Sagra paesana del Masciocco» che si svolgerà in via Resegone 26 a Camparada, presso la Cascina Masciocco.

Fino al 16 agosto compreso tutti i giorni apertura della cucina a partire dalle ore 19. Dalle 21 musica e serate danzanti. Il ricavato della sei giorni sarà devoluto in beneficenza.

QUI TUTTE LE INFORMAZIONI

A Triuggio tutti a pranzo

A Triuggio saranno in molti a partecipare al pranzo di Ferragosto organizzato dall’Amministrazione comunale. Si tratta della terza edizione dell’iniziativa promossa dall’assessorato ai Servizi sociali di Chiara Borgonovo. Il pranzo è offerto ai cittadini over 65 (e a eventuali familiari e accompagnatori). Le iscrizioni si sono chiuse lo scorso 10 agosto.

Cesano ospita il Ferragosto nel santuario del Pasquè

A Cesano è tutto pronto per il tradizionale appuntamento di Feraggosto nel santuario del Pasquè.. Il giorno di Ferragosto, nella chiesetta della Beata Vergine del Transito in piazza Arese, a Cesano Maderno, ritornano come da tradizione le celebrazioni per la Festa della Madonna assunta in cielo. L’antica chiesetta del Pasquè si apre alla cittadinanza per i cittadini che rimangono in città ad agosto.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’INIZIATIVA

A Desio si pranza e si balla

Anche l’Amministrazione comunale di Desio ha organizzato il pranzo di Ferragosto. Pensando in particolar modo ad anziani e famiglie che restano in città. A partire dalle 12.30 all’Eurotaverna di via Lavoratori Autobianchi 1 si serviranno in tavola il classico risotto alla milanese, i fusilli dell’orto e anche pollo al forno con patatine fritte. Dalle 14.30 alle 18 invece ballo liscio con musica dal vico, sottoscrizione a premi e brindisi con torta e spumante.

A Bellusco musica e anguriata

Ferragosto dedicato alla musica a Bellusco. L’Amministrazione comunale ha organizzato infatti per il 15 agosto una serata in piazza Kennedy dove si potrà ascoltare musica dal vivo e festeggiare con una deliziosa anguriata.