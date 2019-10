Fare Brianza: incontro con Giuseppe Guzzetti. L’appuntamento è per venerdì 25 ottobre alle 18 a Villa Greppi di Monticello.

Fare Brianza incontra Giuseppe Guzzetti

Un appuntamento di grande interesse con una persona che ha ricoperto un ruolo straordinario per la Lombardia e in particolare la Brianza: Giuseppe Guzzetti.

L’incontro, promosso da Fare Brianza e al quale parteciperanno anche molti amministratori, si terrà a Villa Greppi di Monticello Brianza (LC), via Monte Grappa, 21 venerdì prossimo, 25 ottobre, alle 18.

Giuseppe Guzzetti oltre ad aver ricoperto importanti incarichi istituzionali, ha avuto – tramite la Fondazione Cariplo – un ruolo decisivo di proposta e sostegno economico in ambiti rilevanti del welfare, della cultura e dell’ambiente oltre che della ricerca scientifica. E in un momento di particolare difficoltà economica per il Paese, i progetti della Fondazione sono stati fondamentali per affrontare diversi temi quali la povertà, le abitazioni per fasce di reddito destinate alle famiglie meno abbienti e più disagiate e anche per i giovani.

Progetti ed azioni che non solo hanno sostenuto il sociale, ma sono diventati punti di riferimento delle politiche di vari enti locali, comuni e province.

Alcuni di questi sono stati presentati anche a Papa Francesco, in occasione della sua visita a Monza e Milano nel 2017.

Anche in campo culturale e di valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale, la Fondazione è stata un facilitatore che ha sviluppato progettualità innovative e sperimentali sempre a fianco degli enti locali, in particolare dei Comuni. L’iniziativa dei “Distretti culturali” è stata particolarmente feconda in Brianza, costituendo ben quattro poli culturali a Cesano Maderno, Bellusco, Sulbiate e Biassono.

Gigi Ponti dialoga con Giuseppe Guzzetti

Gigi Ponti dialoga con Giuseppe Guzzetti sul tema ‘Fondazione Cariplo a sostegno del Territorio: ruolo ed esperienze’ promosso dall’associazione culturale Fare Brianza. Un’occasione per affrontare argomenti che hanno l’ obiettivo di cogliere in termini di sintesi gli effetti positivi e le ricadute sulle comunità e capire come proseguire insieme sulla scorta delle esperienze fatte che potranno essere replicate nel futuro.

“Fare Brianza”

L’Associazione “Fare Brianza” nasce apartitica e aperta a tutti coloro che hanno a cuore la Brianza e soprattutto, vogliono concorrere a costruire un modello di sviluppo futuro per questa terra che rischia, dopo gli entusiasmi di qualche anno fa, di tornare ad essere una triste periferia di Milano.Fra i soci fondatori vi sono donne, uomini e giovani che abbracciano tutte le espressioni della società civile: impiegati, professionisti, commercianti, artigiani, imprenditori, studenti. Tutti legati dall’amore per la Brianza.Tutto questo non per meri interessi campanilistici ma per sostenere, accompagnare, tutelare una terra dalle enormi potenzialità e contraddistinta da un patrimonio storico-monumentale spesso poco valorizzato.

L’Associazione è aperta a tutte le persone purché maggiorenni di età, le quali, nella piena condivisione dello spirito e degli ideali della stessa, sono interessate alla realizzazione degli obiettivi che questa si prefigge e intendono impegnarsi in tal senso.

