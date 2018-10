L’introduzione del nuovo sistema delle fatturazioni elettroniche è ormai alle porte. E l’argomento interessa parecchio gli operatori di settore. Tanto che la sala Aurora di Palazzo Borromeo era gremita di imprenditori, martedì sera, per il seminario promosso a Cesano Maderno da Apa Confartigianato.

Il nuovo regime entrerà in vigore il primo gennaio

Al centro della conferenza l’utilizzo della e-fattura che dal primo gennaio 2019 diventerà obbligatorio. Non solo per chi lavora con la Pubblica amministrazione, ma anche per i rapporti tra operatori economici (B2B) e con i consumatori finali (B2C). Saranno esclusi dall’obbligo solo i contribuenti “minimi” e i “forfettari”.

Il presidente della Sezione di Cesano, Paolo Rastellino, ha sottolineato come “l’Associazione sia impegnata e presente al fianco degli artigiani per fare chiarezza su un tema che avrà un forte impatto sul mondo delle imprese”. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale è intervenuto il vicesindaco Celestino Oltolini, che ha posto l’accento “sull’impegno del Comune a favore delle imprese e la proficua collaborazione in essere con Confartigianato”.

Dal quadro normativo agli strumenti di sostegno alle imprese

Momento clou della serata è stato l’intervento della responsabile fiscale di APA Confartigianato, Gloriana Villa, che ha illustrato in maniera semplice e comprensibile tutte le novità. In particolare il quadro normativo di riferimento, le modalità di redazione, invio, ricezione e conservazione dell’e-fattura. Spiegati anche i casi di esenzione e, soprattutto, la proposta di Confartigianato per assistere gli imprenditori attraverso l’utilizzo di un digital hub in grado di semplificare le attività.