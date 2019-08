Ferragosto 2019 cosa fare a Monza e in provincia. Monza, Desio, Cesano, Seregno, Camparada propongono iniziative divertenti e adatte a tutti. Ecco gli eventi in programma.

Ferragosto 2019 cosa fare a Monza

Ferragosto agli sgoccioli. Le città lentamente si sono svuotate ma per chi non è partito resta il desiderio di poter trascorrere qualche ora di divertimento in occasione della festa del 15 agosto. Ecco cosa propongono le Amministrazioni comunali e le associazioni brianzole per il Ferragosto 2019.

A Monza sono diverse le opportunità di divertimento, per ogni fascia d’età.

Per gli amanti della cultura ricordiamo che i Musei Civici di via Teodolinda saranno aperti anche nella giornata di giovedì, dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 23. Alle 16.30 è anche prevista una visita guidata. PER INFO CLICCA QUI

Prosegue anche nel giorno di Ferragosto l’appuntamento con il Cinema sotto le stelle: alle 21 è infatti prevista la proiezione del film “Quasi nemici – L’importante è avere ragione” con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Maggiori informazioni a questo link

Infine al Villa Reale resta aperta con orario continuato dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18.

Per divertirsi, rinfrescarsi e ballare

La piscina di Triante, in via Pitagora è aperta dalle 9.00 alle 19.00 e anche la piscina Pia Grande è aperta dalle 8.30 fino alle 14.30.

Per gli anziani dalle 14.30 alle 18.30 festa di Ferragosto con balli e giochi di animazione all’Ambrosini.

Info e programma

Ferragosto di tradizione e novità a Cesano

Tante novità accompagneranno, il 15 agosto anche a Cesano Maderno dove c’è grande attesa per la tradizionale Festa del Pasqué: alle 10 si terrà la messa alla chiesetta della Beata Vergine del Transito, seguita da un aperitivo in piazza Arese offerto dai volontari, e alle 20.30, sempre alla chiesetta, la seconda messa seguita dalla tradizionale processione mariana.

Alle 17, novità assoluta, nel Giardino di Palazzo Arese Borromeo si terrà lo spettacolo “Voci nel bosco” con attori e artisti trampolieri, accompagnato da musica diffusa e voce narrante a cura del Teatro dell’Aleph. La giornata di Ferragosto poi si concluderà con la tradizionale anguriata tutti insieme.

IN PROGRAMMA ALTRI EVENTI – LEGGI QUI

Ferragosto a Desio: ecco cosa fare per chi rimane in città

La città di Desio quest’anno propone iniziative anche nei giorni del 14 e 15 agosto. In particolare a Ferragosto, alle ore 12.30 all’Eurotaverna di via Lavoratori Autobianchi, 1 verrà organizzato il consueto pranzo, aperto a tutti. Dopo il pranzo, dalle 14.30 alle 18, è previsto un pomeriggio di musica dal vivo con ballo liscio e alle 16.30 sottoscrizione a premi e brindisi con torta e spumante.

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’

Anche a Seregno ( per gli over 65) pranzo in compagnia

Giovedì 15 agosto, a partire dalle ore 12.30 in zona Fuin (via Cagnola, area “Festa Madonna della Campagna”), si terrà il tradizionale Pranzo di Ferragosto organizzato dal Comune di Seregno per le persone over 65 anni residenti in città.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione presso il Centro Diurno Nobili di via Schiapparelli n. 21 nei seguenti giorni e orari: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30. E’ necessario esibire un documento di identità. Per ulteriori informazioni contattare il Centro chiamando il numero 0362 328.994.

Masciocco a Camparada

Non si può non menzionare infine la Sagra del Masciocco di Camparada che inizierà proprio il giorno prima di Ferragosto e vi accompagnerà fino al 18. Una manifestazione storica, giunta ormai alla sua 40esima edizione, a che continua a macinare successi di anno in anno. La kermesse, lo ricordiamo, viene organizzata dall’associazione “Amici del Masciocco” con scopi benefici ed il ricavato verrà devoluto proprio ad associazioni impegnate in attività di volontariato.

TUTTO IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE LO TROVATE QUI

Mandateci informazioni su altri eventi

Il vostro evento non è nella lista? Mandateci il programma e lo inseriremo appena possibile! Potete scriverci a redazione@giornaledimonza.it