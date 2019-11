Monza e la Brianza si preparano a celebrare l’appuntamento annuale del 25 Novembre finalizzato alla sensibilizzazione rispetto ad un fenomeno trasversale a tutti i paesi e a tutte le classi sociali – con un fitto calendario di appuntamenti. Ecco gli appuntamenti per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: tante iniziative

Si parte da Monza che aderisce anche simbolicamente alla giornata illuminando di rosso la Villa Reale e apponendo il drappo scarlatto fuori dal palazzo municipale e da tutte le sedi comunali.

LEGGI ANCHE: Giornata mondiale della prematurità, la Villa Reale si tinge di viola

Il programma delle iniziative a Monza

In collaborazione con Fidapa BPW Italy Modoetia – Corona Ferrea e Associazione Zero Confini è stata realizzata una campagna fotografica di sensibilizzazione dal titolo #IoViRispetto: le affissioni in città riprendono i volti di 32 uomini noti di Monza – tra cui anche il Sindaco Dario Allevi e il Presidente del Consiglio Comunale Filippo Carati – che hanno scelto di testimoniare de visu la grande attenzione sul tema della lotta alle violenze.

“Ho scelto di metterci la faccia – ha spiegato il Sindaco Dario Allevi – perché sono convinto che la lotta alla violenza sulle donne sia una battaglia fondamentale di civiltà. Una battaglia che oggi più che mai deve essere combattuta dagli uomini al fianco delle donne”.

Tra le altre iniziative in programma – promosse all’interno del Tavolo Monza Pink Network, che riunisce le 34 Associazioni che partecipano al Tavolo delle Pari Opportunità – si segnala la cerimonia di premiazione degli operatori del sistema territoriale di sicurezza, organizzata in collaborazione con la Prefettura di Monza dal titolo #Cifidiamodivoi, che si terrà allo Sporting Club il 25 novembre.

Saranno premiati esponenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Esercito Italiano, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

In collaborazione con l’Associazione Monza Calcio saranno 100 gli ingressi gratuiti a disposizione delle Associazioni cittadine per la partita Monza – Alessandria del 24/11 allo Stadio Brianteo: in questa occasione coreografie ad hoc e magliette celebrative accompagneranno le iniziative di sensibilizzazione #Monzacontroleviolenze: i testimonial scenderanno in campo prima del fischio di inizio per condividere i contenuti della campagna informativa.

»Per richiedere i biglietti

Tra gli eventia Monza promossi dal coordinamento del “Pink Network” si segnalano:

15 – 30 novembre #IoVi Rispetto: campagna fotografica tutta al maschile promossa da Fidapa Distretto Nord-Ovest Sezione Modoetia Corona Ferrea.

#IoVi Rispetto: campagna fotografica tutta al maschile promossa da Fidapa Distretto Nord-Ovest Sezione Modoetia Corona Ferrea. 16 novembre ore 15.00 lettura scenica e incontro “ Quando il pregiudizio è più importante del giudizio ” Binario 7 – Sala Picasso in collaborazione con Associazione Arcodonna.

ore 15.00 lettura scenica e incontro “ ” Binario 7 – Sala Picasso in collaborazione con Associazione Arcodonna. 20 novembre ore 21.00 spettacolo teatrale “ Le streghe di Triora ” Binario 7 – Sala Picasso in collaborazione con Associazione Culturale Teatrando.

ore 21.00 spettacolo teatrale “ ” Binario 7 – Sala Picasso in collaborazione con Associazione Culturale Teatrando. 22 novembre ore 21.00 spettacolo teatrale “ Viole per ENZA ” Sala Maddalena in collaborazione con Fidapa Distretto Nord-Ovest Sezione Modoetia Corona Ferrea.

ore 21.00 spettacolo teatrale “ ” Sala Maddalena in collaborazione con Fidapa Distretto Nord-Ovest Sezione Modoetia Corona Ferrea. 23 novembre ore 17.00 tavola rotonda “ Confini Violati ” Casa Circondariale di Monza in collaborazione con Fidapa BPW Sezione di Monza e Brianza.

ore 17.00 tavola rotonda “ ” Casa Circondariale di Monza in collaborazione con Fidapa BPW Sezione di Monza e Brianza. 24 novembre ore 15.00 partita Monza- Alessandria Stadio Brianteo. Campagna di sensibilizzazione #MonzaControleViolenze.

ore 15.00 Stadio Brianteo. Campagna di sensibilizzazione #MonzaControleViolenze. 24 novembre ore 17.00 conferenza “ Arte, Morte e Follia : la sofferenza dell’incomprensione” Binario 7 Sala Picasso a cura di Fidapa Distretto Nord-Ovest Sezione Modoetia Corona Ferrea.

ore 17.00 conferenza “ : la sofferenza dell’incomprensione” Binario 7 Sala Picasso a cura di Fidapa Distretto Nord-Ovest Sezione Modoetia Corona Ferrea. 25 novembre ore 11.00 premiazione #Cifidiamodivoi ringraziamento da parte della comunità agli operatori del sistema territoriale della sicurezza.

ore 11.00 premiazione ringraziamento da parte della comunità agli operatori del sistema territoriale della sicurezza. 26 novembre ore 14.30 incontro “ Crimini contro le donne ” Cinema Teatro Teodolinda a cura di OOSS Cgil Cisl Uil.

ore 14.30 incontro “ ” Cinema Teatro Teodolinda a cura di OOSS Cgil Cisl Uil. 27 novembre ore 21.00 tavola rotonda “Violenza familiare” Binario 7 Sala Carver, a cura del Forum delle Associazioni familiari di Monza e Brianza.

Iniziative a Desio

Un fitto cartellone di eventi, incontri, convegni, mostre anche a Desio, per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di fermare la piaga della violenza sulle donne. In città tante iniziative dal 22 al 29 novembre, in collaborazione con un’ampia rete di soggetti tra cui Rete Artemide (che raccoglie forze dell’ordine, ospedale e pronto soccorso, consultori, White Mathilda e altri), Casa delle donne, il Consultorio privato (Fondazione Edith Steiner), le scuole, lo stesso Comune con i suoi Servizi sociali e promotore di una serie di iniziative rivolte ai dipendenti e ai cittadini, i commercianti, le parrocchie, la Caritas.

Aperitivo letterario

Il primo evento, un aperitivo letterario sulla conciliazione famigliare, è in programma il 22 novembre alla Biblioteca civica. Durante la settimana di eventi i commercianti allestiranno una vetrina sul tema e distribuiranno una cartolina che da un lato raffigura la panchina rossa collocata dal Comune in piazza Conciliazione con la scritta “stop alla violenza sulle donne” e dall’altro l’elenco di soggetti a cui rivolgersi in caso di bisogno, tra cui il numero di emergenza 1522.

Tante panchine rosse

Di panchine rosse a Desio ne sono già state collocate 4. La quinta sarà posizionata all’interno del Palazzo comunale, a cura dei componenti del CUG, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, composto da dipendenti comunali ed istituito in Comune dal 2013. Un’altra panchina rossa sarà inaugurata il 24 novembre nel cortile dello stabile che ospita la Casa delle donne di Desio. Il CUG sarà promotore anche della mostra fotografica di Beatrice Orsini e Giorgio Cottini, ospitata fino al 1 dicembre nella Sala Levi, dal titolo Anime Resilienti.

Una tavola rotonda e un convegno

Il 26 sarà la volta della tavola rotonda, sempre in Sala Levi, promossa da White Mathilda e Caritas per discutere su come la resilienza, la capacità di reagire in modo positivo di fronte alle difficoltà, sia una risorsa da cogliere con maggiore consapevolezza, mentre il 28 novembre si terrà il convegno per far il punto sulla rete antiviolenza, che si terrà nella Sala comunale Pertini, in piazza Don Giussani organizzato dalla Casa delle donne e dalle Consigliere comunali tra cui la consigliera con delega alle Pari opportunità Sara Perego.

Riflessioni per i giovani

Il programma si chiuderà il 29 novembre con iniziative teatrali, la mattina per le scuole superiori, in serata per tutta la cittadinanza. In tutte le scuole di Desio, durante le lezioni si terranno inoltre momenti di riflessione con letture di storie, proiezioni di cortometraggi, allestimenti.