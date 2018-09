Giussano, al maresciallo Antonio Mansolino l’importante onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Riconoscimenti a Giussano

Giussano, al maresciallo Antonio Mansolino l’importante onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Il 2 settembre ha festeggiato 26 anni di servizio nell’Arma e il 27 dicembre sarà insignito del prestigioso titolo del Cavalierato.

Grandi soddisfazioni per il maresciallo Mansolino, 44 anni. Il militare che ormai da sei anni opera nella caserma di via Prealpi a Giussano, ha iniziato a servire lo Stato, indossando la divisa all’età di 18 anni.

Originario di Termoli, dove vive tutta la sua famiglia, è arrivato in Brianza, dopo la scuola Allievi di Roma.

La prima destinazione, da carabiniere semplice è stata a Lissone dove vi è stato 11 anni: qui è stato promosso maresciallo, dopo aver sostenuto uno specifico corso ed è stato quindi spostato in un’altra caserma a Besana.

Otto anni di servizio in quella caserma, per poi ricevere un nuovo incarico e spostamento a Giussano.

Grande impegno e abnegazione che sono stati probabilmente fondamentali nella decisione di assegnargli l’onorificenza.

Il prestigioso titolo di Cavaliere della Repubblica non si assegna facilmente e per tutta L’Arma, oltre che per la città di Giussano è un grande onore e prestigio.

La cerimonia

I suoi meriti professionali, uniti alla costante presenza tra la gente, prima a Lissone, poi a Besana e ora a Giussano, gli sono valsi il riconoscimento.

Il maresciallo Mansolino, sposato, riceverà la pergamena direttamente dal prefetto, durante una solenne cerimonia che si svolgerà in Prefettura, il 27 dicembre a Monza.