Giussano, garden designer di Paina premiato a Orticolario.

“Foglia d’oro del lago di Como” a Colzani

Giussano, garden designer di Paina premiato a Orticolario. L’anno scorso si era meritato due premi a Orticolario, grazie alla sua installazione «spLaYce ship» legata al verde e al gioco che ha ottenuto il «Premio empatia» e il «Premio grandi giardini italiani», quest’anno però la sua installazione in gara a villa Erba, nel giardino davanti alla villa di Luchino Visconti a Cernobbio, si è aggiudicata addirittura il premio più importante, «La Foglia d’Oro del Lago di Como». Grandi successi per Mirco Colzani, 25 anni di Paina, garden designer, che ha progettato lo spazio intitolato «Move n’ meet», realizzato in collaborazione con gli allievi della Fondazione Minoprio e allo scultore painese Attilio Tono.

SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA IL SERVIZIO COMPLETO