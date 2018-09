Giussano: il ponte della Rebecca non è sicuro, convocati Anas e Provincia.

L’allarme dell’assessore

Giussano: il ponte della Rebecca non è sicuro, convocati Anas e Provincia.

Un vertice con Anas e Provincia per dipanare la matassa delle competenze e avviare con urgenza la messa in sicurezza del ponte «Della Rebecca». Un mezzo allarme quello lanciato dall’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Soloni, venerdì scorso in Consiglio comunale.

Prendendo spunto dalla recente tragedia del ponte Morandi di Genova costata la vita a quarantatre persone, in apertura di seduta l’assessore ha fatto il punto sulla sicurezza delle infrastrutture in città.

Una sola, ma annosa e da non sottovalutare, la criticità emersa: quella del ponte «Della Rebecca», il viadotto sulla Sp36 in zona laghetto che collega la parte alta della città alla zona rurale limitrofa alla superstrada Milano-Lecco.

«Si tratta di un ponte costruito cinquant’anni fa, molto simile sia per conformazione che per materiali a quello tragicamente crollato ad Annone nel 2016. L’unica differenza, fortunatamente non di poco conto, è che il ponte sul nostro territorio non sopporta carichi pesanti e dunque ha un rischio decisamente minore. Tuttavia si tratta di una struttura ammalorata, ragione per la quale occorre intervenire prontamente con un intervento di manutenzione» ha spiegato l’assessore.

SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA MARTEDì 4 SETTEMBRE IL SERVIZIO COMPLETO