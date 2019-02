Giussano: ispettori Ats nelle mense scolastiche, per controlli.

Ispezioni al centro cottura

Giussano: ispettori Ats nelle mense scolastiche, per controlli. Ispettori dell’Ats al centro cottura del comune, dove si preparano i pasti per le mense scolastiche e i dipendenti comunali.

In concomitanza con i sopralluoghi effettuati a Residenza Amica, qualche giorno fa, si sono svolte delle ispezioni anche nelle cucine delle mense di via D’Azeglio, gestite dalla società Sodexo Italia s.p.a, fortunatamente però, non ci sono state contestazioni nè sono state rilevate irregolarità.

«Gli ispettori hanno controllato le derrate alimentari, i locali, i cibi, le attrezzature, le temperature dei pasti, le etichettature, hanno fatto un’indagine molto accurata, ma non hanno rilevato nulla di anomalo. E’ risultato tutto conforme – precisa l’assessore Elisa Grosso.

