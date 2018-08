Giussano, lavori in centro: strade chiuse il 6 agosto.

Manutenzione sul manto stradale

Giussano, lavori in centro: strade chiuse il 6 agosto. Divieto di transito nel tratto compreso tra via Silvio Pellico e piazza Roma, dalle 8 di lunedì 6 agosto, fino al termine dei lavori. Durante l’intera giornata infatti la ditta incaricata dovrà effettuare interventi di manutenzione sul manto stradale.

L’istituzione del divieto di transito riguarderà tutti i veicoli non autorizzati, in via Da Giussano, nel tratto compreso tra via Pellico e la piazza. Sarà quindi istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata.

Doppio senso di circolazione invece in via Addolorata, nel tratto compreso tra via Santa Chiara e via Cavera. Divieto di sosta con rimozione forzata tra i civici 30 e 32.

Rimane consentito l’accesso in via A. Da Giussano, nel tratto tra via Cantore e il piazzale della Chiesa, ai soli veicoli che si recano nel parcheggio posto sul lato destro della Chiesa.