Giussano, nuovo parco urbano: “alberi massacrati”.

Le critiche dell’agronomo

Parco nuovo, ma potature «vecchie» e dannose per le piante. La nuova area verde in piazza Repubblica è quasi finita, ma non mancano critiche legate proprio all’ennesima capitozzatura effettuata sugli alberi che si trovano in questa zona. A puntare il dito contro le ultime potature è Andrea Pellegatta, perito agrario giussanese. «Non voglio fare polemiche sterili, ma mettere in evidenza ai cittadini un intervento che non era necessario e che ha letteralmente massacrato quelle piante – spiega – il lavoro avviato due anni fa con esperti, cittadini e l’amministrazione aveva l’obiettivo di sensibilizzare su certi temi, ma soprattutto far capire agli amministratori quanto la gestione e la manutenzione del verde richiedano professionalità adeguate. Sono passati due anni e nulla è cambiato, anzi è peggiorato.

La replica del Comune

Respinge ogni osservazione e responsabilità il Comune, che attraverso un comunicato stampa risponde a Pellegatta e si prepara anche a valutare possibili azioni legali nei confronti dell’agronomo.

” Accettiamo tutte le critiche, costruttive e non, ma non siamo disponibili ad accettare che si denigri il lavoro che viene eseguito dalle aziende incaricate, dai professionisti e dai funzionari dell’ufficio tecnico. Il Comune si riserva eventuali azioni nelle sedi ritenute opportune».

