Globalfitart organizza il campionato interregionale di ju-jitsu. Sabato e domenica l’associazione di Limbiate ospiterà la manifestazione nel palazzetto dello Sport di Solaro

Globalfitart organizza campionato interregionale

Due giornate di grande sport, interamente dedicate alle arti marziali e alla loro filosofia: sabato e domenica si svolgeranno le gare del campionato interregionale di ju-jitsu. Oltre alla competizione di Ground Combat, sono anche previsti uno stage nazionale e di difesa personale. L’evento, promosso e organizzato dalla Asd Globalfitart, Amministrazione Comunale di Limbiate ed Endas, si svolgerà a Solaro, che dispone di una struttura più grande capace di ospitare sugli spalti le tante persone che seguiranno la manifestazione.

Sono attesi più di 150 atleti

All’evento parteciperanno, infatti, più di 150 atleti, provenienti prevelentemente dal Nord Italia anche se ci saranno gruppi di partecipanti giunti apposta dalla Sicilia. A tenere lo stage saranno vari docenti, giunti per l’occasione da diverse regioni, che terranno approfondimenti tecnici sulle varie arti marziali e illustreranno i vari stili di ju-jitsu.

Il maestro Francesco D’Alfonzo

Il tutto sotto la coordinazione del maestro Francesco D’Alfonzo, presidente della limbiatese Asd Globalfitat, insegnante e promotore di questo e di altri eventi simili, anche nelle scuole cittadine, che hanno come obiettivo la diffusione di queste particolari arti marziali e la cultura a queste collegata.

Appuntamento al centro sportivo di Solaro

La speranza è che la realtà cittadina che parteciperà alla due giorni, con trenta suoi tesserati, possa ripetere gli straordinari risultati raggiungi in tutta Italia negli ultimi anni, come diversi titoli nazionali, di squadra e individuali. L’appuntamento per gli appassionati di arti marziali è dunque per questo fine settimana al Centro Sportivo Gaetano Scirea di Solaro, in via Berlinguer 2.