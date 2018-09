Desio ha accolto il suo nuovo sacerdote, don Pietro Cibra, che si occuperà dei cinque oratori cittadini.

Grande accoglienza per il nuovo sacerdote che opererà in città

In una Basilica gremita – con anche una rappresentanza da Inverigo, sua ormai ex-residenza – è andata in scena la scorsa domenica mattina la “prima” di don Pietro Cibra, il sacerdote quarantunenne arrivato da poco in città per sostituire i due partenti don Giuseppe Maggioni e don Pietro Guzzetti. Dovrà coordinare le attività di tutti e cinque gli oratori cittadini.

Originale benvenuto da parte dei ragazzi del Bvi

Originale benvenuto da parte dei ragazzi dell’oratorio Beata Vergine Immacolata: appassionato di basket ed ex-giocatore, il neo-arrivato ha trovato ad attenderlo in piazza un canestro col quale cimentarsi. Sfida facile per lui, più complicata e tutta made in Desio la successiva prova: don Pietro ha indossato degli zoccoli di legno (quelli tipici del Palio degli Zoccoli) e ha sfidato, in un giro di piazza, il corridore Riccardo Schellino. Per il sacerdote “un’accoglienza incredibile e inaspettata”.