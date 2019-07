I Ferragnez hanno scelto nuovamente il Lario per passare qualche giorno di riposo. In mattinata, come riferisce GiornalediComo.it sono arrivati Chiara Ferragni, il rapper Fedez insieme al figlio Leone. Con loro c’è proprio tutta la famiglia comprese sorelle e mamma dell’influencer.

I Ferragnez tornano sul Lario per il fine settimana

Ad annunciare il loro arrivo è stata la stessa Chiara Ferragni attraverso una stories di Instagram. “Torno sul lago di Como per il fine settimana. Questa volta con la famiglia al completo”.

Le ultime volte, poche settimana fa, l’influencer era stata in città per motivi di lavoro (QUI I DETTAGLI) e per partecipare ad un matrimonio (CLICCA QUI). Ora invece si gode l’atmosfera magica del lago a Villa Sola Cabiati, in quel di Tremezzo.

TORNA ALLA HOME